Best League, ecco il gran finale. Foto. Si assegnano i titoli di calcio a 5, basket 3vs3 e beach volley

RIETI - Sta per concludersi la 13esima edizione della Best League, oggi le finali di Basket 3vs3, Calcio a 5 e Beach Volley. Dieci giorni di grande sport, che ha visto ragazzi e ragazze di ogni età affrontarsi sui campi di gioco e la giovane organizzazione curare tutto nei minimi dettagli per far risaltare uno dei Tornei più importanti di Rieti e provincia.

Un’edizione bella, come commenta il responsabile del torneo Alessandro Palomba: «Vedere il Parco del Coriandolo riempirsi ogni giorno, per onorare lo spettacolo dello sport e la competizione, ci rende orgogliosi, amiamo la nostra città e non ci stancheremo mai di costruire un movimento di valori intorno alla nostra amata Best League.

La “Best” è una forma di sacrificio quotidiano che ci porta a riscoprire risorse che una città piccola come Rieti sa offrirci», conclude Palomba nella nota.

Una giornata piena di adrenalina sportiva, quella che si è appena conclusa aspettando le finali del 4 giugno per fare calare il sipario sull’edizione numero tredici e iniziare a programmare il prossimo anno, con numerose novità in arrivo.

Nel Calcio a 5, la prima semifinale è il derby dello Scientifico che ha dato vita ad uno spettacolo sportivo incredibile. Nella Best League difficilmente una partita finisce dopo i calci di rigore, un 2-2 sofferto fino alla fine dei tempi regolamentari e supplementari. 5-6 il risultato finale dopo i calci di rigore che ha visto trionfare lo Scientifico2 che porterà la scuola di Piazza San Francesco nella finale del Coriandolo. Uno spettacolo incredibile che solo la Best League sa regalare. L’altra semifinale tra Itis e Ragioneria2, finita 5-2 per i ragazzi del Rosatelli, ha visto ancora una volta i ragazzi di viale Fassini timbrare il cartellino per accedere alla finale e riscrivere il proprio nome sulla storia del trofeo della “Best”.

Nel Beach Volley, il Classico squadra storica che ha nel suo storico molte finali deve arrendersi per 3-2 a una Ragioneria che ha la meglio dopo una partita equilibrata fino all’ultimo set. Anche sulla sabbia del Volley un derby targato Scientifico, infatti i ragazzi dello Jucci si sono affrontati a colpi di schiacciate e bagher, con il punteggio finale per 3-2 che vede accedere alla finale lo Scientifico2, per riuscire a fare un bel bottino di premi nella 13esima edizione della Best League. Il campo da Basket è pronto e anche i ragazzi a fare il tifo per i compagni di scuola e amici.

Il vero spettacolo della Best League sono le finali del 3vs3, a Rieti non potrebbe essere diverso visto che nel dna di ogni ragazzo c’è la palla a spicchi. Ieri grande prova per le semifinali dove l’Euroscuola batte 55-36 Ragioneria senza nessun problema e firma per un posto in finale, pronti a dare uno spettacolo nella partita che chiuderà il torneo. L’altra finalista è anche nel Basket 3vs3 lo Scientifico che con uno schiacciante 85-53 vince contro l’Itis, i ragazzi dello Jucci timbrano nuovamente la tradizione giocando la finale uno storico vedere la scritta Scientifico sul tabellone delle finali.

Stasera la grande festa per le finali, si inizia con il terzo e quarto posto a seguire le finalissime

Finali terzo posto Calcio A5 Ragioneria – Scientifico ore 20 Beach Volley Classico – Scientifico ore 20 Basket 3vs3 Ragioneria – Itis ore 21

Finali: Calcio A5 Scientifico2 – Itis ore 21 Beach Volley Ragioneria – Scientifico2 ore 21.30 Basket 3vs3 Euroscuola – Scientifico ore 22