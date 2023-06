Lo Scientifico vince tutto, sua la Best League con uno storico triplete. Foto

RIETI - Lo Scientifico vince tutto e mette in bacheca i tre primi posto della 13esima edizione della Best League. Non c’è spazio per nessuno, lo Jucci trionfa nelle tre discipline (Calcio a 5, Basket 3vs3 e Beach Volley) al Parco del Coriandolo.

La pioggia prova a fermare i ragazzi dello staff. Infatti le premiazioni sono state rimandate al 5 giugno durante la Festa dello Studente e per impraticabilità del campo la finale del 3vs3 tra Euroscuola e Scientifico si è giocata nella bellissima cornice del PalaSojourner, una novità per il torneo ma la pioggia non poteva avere la meglio.

Una Best League dal finale un po’ spezzato, tra PalaSojourner e Parco del Coriandolo, ma i ragazzi della “Best” sono pronti a trovare soluzioni alternative sullo scadere, regalando anche un emozione a calpestare un parquet storico per una bella finale.

Le finali non smettono di stupire, nel calcio a 5 l’Itis prova a riconfermarsi la scuola migliore nel campo del Coriandolo, ma si deve arrendere per 6-5 ai coetanei dello Scientifico che festeggiano la vittoria.

Nel Beach Volley una partita con un’intensità buona regala emozioni, ma i ragazzi dello Scientifico voglio stravincere il torneo e spiazzano Ragioneria con un 3-1, grande tifo per gli studenti dello Jucci che per tutto la sera hanno sostenuto i propri compagni.

Il basket emoziona, sopratutto la forza del giovane staff della Best League. La pioggia viene aggirata con una finalissima tra Scientifico e Euroscuola nel palazzetto di Campoloniano. Quella passione e tradizione che contraddistingue il torneo, è ripagato da una bella finale. Certo il Parco del Coriandolo con tutte i ragazzi a fare il tifo vicino i lati del campo, mancherà tantissimo ma una finale dal sapore storico. Una partita equilibrata all’inizio, poi i ragazzi dello Jucci hanno messo la freccia per passare alla storia della Best League, vincendo contro l’Euroscuola 58 - 40.

Lo Scientifico porta a casa la 13esima Best League, oggi (tempo permettendo) le premiazioni al Parco del Coriandolo durante la Festa dello Studente.

Classifica generale

Calcio a 5 Primo posto: Scientifico2 Secondo posto: Itis Terzo posto: Scientifico

Beach Volley Primo posto: Scientifico2 Secondo posto: Ragioneria Terzo posto: Classico

Basket 3vs3 Primo posto: Scientifico Secondo posto: Euroscuola