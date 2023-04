Il Real Sebastiani supera Senigallia 94-86 e conquista il primo posto nella regular season. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti vince al PalaSojourner anche contro la Pallacanestro Goldengas Senigallia ed è matematicamente prima nel girone C di Serie B: 94-86 il finale dell’anticipo della 28esima giornata.

Gli ospiti rimontano da meno 13 nel terzo quarto, poi Rieti piazza un parziale di 22-9 negli ultimi dieci minuti che chiude i conti. Decisivo Chinellato, autore di 23 punti, 8 dei quali negli ultimi minuti di gara. Cinque reatini in doppia cifra.

Primo quarto

Percentuali alte in avvio di gara per entrambe le squadre, soprattutto dall’arco. Rieti va sul più 4 guidata da Tomasini (15-11) ma Senigallia aggiusta le marcature, si mette a zona e pareggia con coach Dell’Agnello che chiama subito time-out al 5’. Parziale di 7-0 del Rsr al rientro in campo subito contrastato dalla risposta ospite (24-23). I liberi di Contento fissano il parziale di primo quarto sul 28-25,

Secondo quarto

5-0 di break Rsr in trenta secondi che portano coach Filippetti a chiamare time-out. Le triple di Tomasini e Contento mettono 10 punti tra le due squadre (41-31). Rieti con Piazza e Mastrangelo va anche sul più 12 (53-41) ma un parziale degli ospiti di 8-0 chiuso dal canestro in contropiede di Santucci permette ai marchigiani di accorciare. I liberi di Tomasini nel finale mandano le squadre negli spogliatoi sul 56-48.

Terzo quarto



Buon avvio di terzo periodo per Pagani (6 punti nei primi tre minuti del quarto) che porta Rieti sul 66-53. Senigallia però non molla e guidata da Giacomini e Gnecchi si rifà sotto: 66-61 a 5’ dalla fine. Gli ospiti pareggiano grazie alle triple di Santucci e Lemmi e firmano il sorpasso con quella di Giannini (69-72): coach Dell’Agnello è costretto al time-out. Ceparano pareggia, Giannini punisce dalla lunga e poi a cronometro fermo: il terzo quarto si chiude 72-77.

Quarto quarto

Tecnico per la panchina ospite, Piccin accorcia e Tomasini in contropiede appoggia per la nuova parità a quota 79: time-out di coach Filippetti. Dopo i canestri di Tomasini e Chinellato dell’86-83 entrambe le squadre faticano al tiro: la tripla di Chinellato dell’89-83 a un minuto e trenta secondi dal termine fa scaldare il PalaSojourner. Chinellato vola poi in contropiede ad inchiodare il 91-83. Contento segna i liberi del definitivo 94-86: Rieti vince ed è matematicamente prima nel girone C.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Pall. Goldengas Senigallia 94-86

Parziali: 28-25; 28-23; 16-29; 22-9

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Pagani

Pall. Goldengas Senigallia: Giacomini, Santucci, Neri, Lemmi, Musci

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 16, Tomasini 16, Paesano 7, Contento 12, Piccin 2, Valente, Chinellato 23, Mazzotti, Piazza 2, Ceparano 3, Pagani 13, Leonetti. All. Dell’Agnello

Pall. Goldengas Senigallia: Giannini 10, Santucci 12, Giacomini 16, Gnecchi 22, Neri 6, Ciacci, Valle, Lemmi 6, Arceci, Cerruti, Musci 12. All. Filippetti

Arbitri: Filippo Castello di Schio (VI) e Helmi Tognazzo di Padova (PD)