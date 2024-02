Real Sebastiani, serve far valere il fattore campo nelle 5 gare della fase a orologio, subito sfida tosta con Rimini

RIETI - Se nella regular season, durante le gare del girone verde, il PalaSojourner si è fatto sentire trascinando la squadra, il fattore campo servirà ancor di più al Real Sebastiani Rieti adesso che inizia la fase a orologio. Come noto, saranno 5 le gare che si giocheranno a Rieti contro le squadre arrivate dal quinto al nono posto nel girone rosso.

Come detto da coach Rossi nel post-partita di settimana scorsa, il girone rosso ha tanto talento diffuso tra le varie squadre di tutto il raggruppamento. Il tecnico amarantoceleste ha fatto l’esempio di Cento, squadra talentosa incontrata e battuta in SuperCoppa Lnp proprio dagli amarantocelesti. Nel roster a disposizione di coach Mecacci ci sono delle novità rispetto alla gara di settembre: arrivato in corsa Carlos Delfino, esperto ex Nba e nazionale argentino, sogno proibito de patron Pietropaoli; sostituito anche un americano, Tyler Sabin, passato alla Luiss Roma e rimpiazzato con Wendell Mitchell.

Altra squadra da affrontare al PalaSojourner sarà Piacenza. La formazione piacentina fatica lontano dal parquet di casa: sono soltanto due le vittorie esterne. Il sesto posto è frutto anche di una flessione sul finale di prima fase con ben 6 ko consecutivi.

Sono tre invece le vittorie fuori casa di Nardò, squadra al momento ottava nel girone rosso. La formazione pugliese ha dimostrato comunque di poter impensierire qualche squadra anche in trasferta. Da non sottovalutare il successo esterno sul campo di Verona.

In piena forma invece Rimini, prima squadra che Rieti affronterà in casa nella fase a orologio.

La formazione dell’ex coach Sandro Dell’Agnello ha chiuso la prima fase con un cinque vittorie nelle ultime sei partite, andando a vincere tre volte in trasferta e battendo avversari del calibro di Udine e Trieste.

La fase ad orologio si chiuderà con la sfida interna contro Trieste. L’ambiziosa società friulana ha deciso di puntare quest’anno sul coach americano Jamion Christian proponendo un gioco diverso dalle altre squadre, sfruttando molto il tiro dall’arco e l’esperienza di elementi come Filloy e il talento dei due Usa.

Il calendario del Rsr nella Fase a orologio



I giornata (11 febbraio)

Forlì – Real Sebastiani Rieti



II giornata (18 febbraio)

Real Sebastiani Rieti – Rimini



III giornata (25 febbraio)

Orzinuovi - Real Sebastiani Rieti



IV giornata (3 marzo)

Real Sebastiani Rieti – Nardò



V giornata (10 marzo)

Bologna - Real Sebastiani Rieti



VI giornata (24 marzo)

Real Sebastiani Rieti – Piacenza



VII giornata (31 marzo)

Chiusi - Real Sebastiani Rieti



VIII giornata (7 aprile)

Real Sebastiani Rieti – Cento



IX giornata (14 aprile)

Udine - Real Sebastiani Rieti



X giornata (21 aprile)

Real Sebastiani Rieti – Trieste