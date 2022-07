Il Real Sebastiani inserito nel girone con emiliane, romagnole, marchigiane e toscane

RIETI - Il Consiglio Federale della Fip svoltosi ieri pomeriggio a Roma, dopo aver accolto le iscrizioni delle aventi diritto a partecipare al campionato di serie B, ha inserito il Real Sebastiani nel girone C insieme a Fiorenzuola, Piacenza, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, Cesena, Ozzano, Faenza, Jesi, Matelica, Fabriano, Ancona, Senigallia, Empoli, San Miniato e Firenze.

La formula

Le prime 4 squadre di ognuno dei 4 gironi di serie B accederanno a 4 tabelloni di playoff composti da 4 squadre ciascuno, da disputare su due turni. Le vincenti passeranno a un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate saranno promosse in A2 2023/2024. La regular season andrà dal 2 ottobre al 7 maggio 2023. I playoff dal 14 maggio. Da fissare le date delle final four per la promozione in A2.