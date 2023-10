Il Real Sebastiani cerca il riscatto contro Cremona. Le aspettative dei coach e dei giocatori

RIETI - Torna al PalaSojourner il Real Sebastiani Rieti alla ricerca del riscatto dopo il ko esterno contro Monferrato Basket. La squadra di coach Alessandro Rossi affronterà domani alle 18 la Juvi Cremona per la sesta giornata del girone verde di Serie A2. Quella contro Cremona sarà solo la prima di due gare ravvicinate casalinghe per il Rsr: mercoledì arriverà infatti l’Urania Milano per un altro scontro diretto importante. Sarà fondamentale raccogliere il più possibile da questi due impegni casalinghi sfruttando il fattore PalaSojourner.

Gli avversari

Cremona e Rieti si presentano alla gara con lo stesso punteggio in classifica il record comune di tre successi e due sconfitte. In dubbio l’americano dei lombardi Tekele Cotton, ancora alle prese con noie fisiche, mentre confermata l’assenza di Giulietti dopo la lesione ai tendini del ginocchio. Ci sarà l’altro americano Medford, squalificato dopo la partita contro Vigevano per un’espulsione al seguito di una reazione: la squalifica è stata commutata in multa. Quintetto che si completa con Benetti, il lungo Vincini e l’ex Npc Antonino Sabatino. Un altro ex Npc è l’ala forte Lorenzo Tortù (11 di media quest’anno). Daniele Magro, Cosimo Costi e l’esperto Bernardo Musso completano il rinnovato roster dei lombardi. Ultimo arrivato per allungare le rotazioni di coach Bechi è un altro ex Npc, Marco Timperi, che farà il suo esordio stagionale probabilmente proprio nella gara di domani. Cremona è una squadra che ha dato filo da torcere a tutti i suoi avversari fino ad ora, cadendo solo contro Cantù (87-90) e nella trasferta di Trapani (82-75) battendo Latina, Luiss e per ultima Vigevano. Rieri è ancora imbattuta in casa in questa stagione, considerando il campionato, la Supercoppa e addirittura l’amichevole contro Napoli. Il fattore PalaSojourner sarà fondamentale.

Le dichiarazioni

Analizza gli avversari il coach degli amarantocelesti Alessandro Rossi: «La Juvi Cremona è un cliente scomodissimo. Sono una squadra profonda e di talento, che ha tutte le carte in regola per essere una contendente ai playoff. In questo inizio di campionato sta dimostrando consistenza e solidità. Noi dobbiamo assolutamente partire con un'energia e un atteggiamento completamente diversi da quelli di sabato scorso a Casale Monferrato. Faremo di tutto per ‘tirare dentro’ il PalaSojourner e far sì che diventi il nostro sesto uomo».



Presenta la gara anche l’ala del Rsr Danilo Petrovic: «Ci aspetta una partita difficile. Cremona è in forma, ha giocatori esperti, che in questo inizio di campionato hanno fatto vedere il loro valore. Noi siamo alla ricerca di una vittoria che sarebbe importante dopo il passo falso di Casale Monferrato. Sarà una battaglia, ma vogliamo fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi che ci daranno una grande energia».

Luca Bechi, coach della Juvi Cremona, parla così della trasferta di Rieti: «La prossima trasferta ci vede impegnati sul difficile campo di Rieti, trasferta insidiosa al cospetto di una squadra forte, costruita per raggiungere i playoff.

Il roster è importante, profondo, completo, la squadra è coperta in tutti i ruoli, ha esperienza e talento; spicca Jazz Johnson, uno degli stranieri più forti del campionato ma ha una intelaiatura italiana di grande rispetto, stazza e atletismo. Raucci, Italiano e Ancellotti sono giocatori che garantiscono rimbalzi, energia e difesa aggressiva. Noi continuiamo il periodo dell'emergenza, ma non ci vogliamo fermare, ma soprattutto non vogliamo accampare questa cosa come un alibi. La partita giocata lunedì contro Vigevano è già alle nostre spalle, abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare, abbiamo un viaggio lungo ma con il fermo intento di andare a sfidare i padroni di casa, in un ambiente che sarà caldo ma corretto, come è sempre stato da tradizione a Rieti. Ci aspettano 40 minuti di battaglia sportiva, dove la fisicità, soprattutto quella di Rieti, è il primo aspetto che noi dobbiamo contenere; allo stesso modo, contro la loro organizzazione difensiva ben rodata, dobbiamo avere la capacità di continuare a passarci la palla, anche contro una pressione difensiva che, soprattutto in casa, Rieti è capace di mettere in campo».



Commenta il match anche il giocatore dei cremonesi Bernardo Musso: «Domenica ci aspettiamo una partita dura, loro sono un'ottima squadra che hanno i nostri stessi punti, 6, frutto di 3 vinte e 2 perse. Sarà una bella sfida, perché noi ci stiamo preparando bene, abbiamo qualche acciaccato, ma vediamo se riusciamo a portarla a casa. È un campo difficile in cui giocare, ma noi dobbiamo essere duri mentalmente, come siamo stati nell'ultima partita che abbiamo giocato in casa contro Vigevano e cercare di vincere. Io credo che se riusciamo ad espugnare il campo di Rieti è un bel segnale, per noi ma anche per le squadre che ci affronteranno. Speriamo di fare un'ottima partita e di entrare, come contro Vigevano, con un atteggiamento molto positivo e con molta voglia. Vediamo come andrà, ma siamo fiduciosi».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Juvi Cremona: Timperi, Benetti 0, Cotton 2, Sabatino 3, Musso 5, Medford 8, Costi 11, Vincini 16, Magro 18, Tortù 20. All. Bechi

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Chiara Maschietto di Treviso e Pietro Rodia di Avellino

Le altre gare del girone verde (VI giornata)

Sabato 28 ottobre

Ore 19

Latina – Trapani Shark

Ore 20.30

Urania Milano – Cantù

Domenica 29 ottobre

Ore 18

Agrigento – Luiss Roma

Treviglio – Monferrato Basket

Torino – Vigevano

Classifica Girone Verde

Cantù 8

Trapani Shark 8

Torino 8

Real Sebastiani Rieti 6

Treviglio 6

Juvi Cremona 6

Urania Milano 6

Luiss Roma 4

Monferrato Basket 4

Agrigento 2

Vigevano 2

Latina 0