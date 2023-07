Il Real Sebastiani saluta Alessandro Ceparano, tornerà a Rieti col Brianza avversario della Npc

RIETI - Si separano ufficialmente le strade del Real Sebastiani Rieti e di Alessandro Ceparano. La società amarantoceleste ha comunicato la rescissione del contratto con il giovane esterno di origine sarda, tra i protagonisti nella scorsa stagione di Serie B. Ceparano è stato nella giornata di oggi ufficializzato al Brianza Casa Basket, società di B1 nello stesso girone della Npc Rieti. Ceparano nella sua avventura al Real Sebastiani ha fatto registrare 5.5 punti e 5 rimbalzi di media a partita, aiutando da under la squadra reatina a raggiungere la poule promozione di Ferrara. Ceparano, come detto, tornerà a Rieti solo da avversario della Npc Rieti, quando la sua nuova squadra, il Brianza Casa Basket, affronterà in regular season la squadra allenata da coach Francesco Ponticiello.

Il comunicato del Real Sebastiani Rieti

«La Real Sebastiani Rieti comunica di aver rescisso l’accordo con l’atleta Alessandro Ceparano. La Rsr tutta ringrazia Alessandro per la professionalità mostrata e gli augura le migliori fortune personali e professionali».