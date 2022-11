L'Under 17 Silver della Npc vince nettamente il derby contro il Real Sebastiani

RIETI - A spuntarla nel derby reatino dell’U17 Silver è l’Npc Sporthub Rieti che batte a domicilio i pari età del Real Sebastiani Rieti per 30-63 (Parziali: 10-16; 6-10; 8-19; 6-18). Subito avanti la Npc che prende un buon vantaggio nei primi due parziali andando all’intervallo lungo avanti di 10 lunghezze per poi chiudere la gara definitivamente nel terzo periodo, quando i punti da recuperare per il Rsr diventano troppi. Primo successo per i ragazzi allenati da coach Paolo Matteucci, mentre per il Real si tratta della seconda sconfitta consecutiva su due giornate. La Npc Sporthub tornerà in campo sabato 3 dicembre al PalaNpc di Via Carlo Cesi contro la Spes Mentana, mentre il Real Sebastiani Rieti farà visita venerdì 2 dicembre al Fiano Romano Basket.

Le dichiarazioni post gara

Vittorio Morandi, allenatore dell’U17 Silver del Real Sebastiani, commenta così il risultato del derby: «Una partita mai iniziata da noi, troppi errori, troppe palle perse e soprattutto nessun rimbalzo. Un insieme di fattori che ha portato ad una sconfitta così rotonda. Puntiamo ovviamente a migliorare nel corso del mese».

I Tabellini

Real Sebastiani Rieti: Bidarra 3, Minestrini 8, Dentico 4, Mattozza 4, Mandrelli 6, Trematerra 2, Mariantoni 3

Coach: Vittorio Morandi