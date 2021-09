Settore giovanile, si separano le strade della Npc e della Willie Basket

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:22

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro comunica di «aver preso atto, con dispiacere ed al termine di molti anni di intenso e proficuo lavoro condiviso sul territorio, della volontà della società Willie Basket di non rinnovare l'accordo in essere di collaborazione tra i due Club. Augurando le migliori fortune sportive alla società Willie Basket, Npc Rieti Pallacanestro informa che proseguirà normalmente con le sue attività giovanili a livello agonistico, lavorando alacremente per colmare e riorganizzare il vuoto operativo creatosi, tramite la chiusura di accordi di collaborazione con altre società e gruppi oltre a quelli già facenti parte del gruppo Npc».