Tre squadre reatine partecipano alla prima edizione del Jr Nba Fip U13 Championship

RIETI - Ha preso il via la prima edizione del Jr Nba Fip U13 Championship, un torneo nato dalla collaborazione pluriennale tra Nba e Fip che quest’anno coinvolgerà le rappresentative U13 di 13 regioni italiane. Ragazzi e ragazze di 390 società si sfideranno nei rispettivi campionati regionali per poi accedere, in vero e proprio stile Nba, ai Playoff per contendersi l’anello di campione Jr Nba. A partecipare anche tre rappresentative reatine con le selezioni di Npc Sporthub Rieti, Willie Basket Rieti e Real Sebastiani Rieti. A fine gennaio al PalaTellene di Roma è andato in scena il Draft che ha abbinato ad ogni squadra dei vari campionati una franchigia Nba, fornendo poi ai ragazzi materiale ufficiale da utilizzare per le gare. Così come i ragazzi, sono stati coinvolti anche allenatori e arbitri con abbigliamento e pallini ufficiali Nba. Questo è solo l’inizio di un progetto che negli anni proverà ad espandersi a macchia d’olio su tutto il suolo nazionale. Le vincenti delle fasi regionali e inter-regionali si sfideranno dal 9 all’11 giugno al Final Event (sede ancora da stabilire) per decretare le squadre vincitrici degli anelli Jr Nba.

Le rappresentative reatine

Come detto, saranno tre le squadre reatine coinvolte in questo torneo, due maschili e una femminile. Il sorteggio del PalaTellene ha abbinato alla Willie Basket Rieti (Lega Lazio Silver 1) gli Orlando Magic, al Real Sebastiani Rieti (Lega Lazio Elite/Gold) i Chicago Bulls e alle ragazze della Npc Sporthub (Lega Lazio/Sardegna Femminile) i Cleveland Cavaliers.