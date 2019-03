LE ALTRE GARE, XIII GIORNATA

RIETI - Il centro sportivo Tellene di Roma ospiterà la Npic nella trasferta mattutina di Domenica 3 Marzo, contro la Santa Lucia Roma B L, ultima in classifica a soli due punti.Sarà una partita importante per gli amarantocelesti, ed il palazzetto romano potrebbe essere il teatro della terza sconfitta consecutiva o finestra della rinascita dei ragazzi di Roberto Scagnoli.L’ambiente è fiducioso e i ragazzi hanno una grande voglia di rifarsi per lasciarsi alle spalle il brutto momento che li ha portati a perdere il primato del raggruppamento C di serie B, superati dal team toscano, Menarini volpi rosse di Firenze.«Ora ci aspetta una gara da vincere, domenica, prima dell’ ultima battaglia di Taranto,- dice il capitano Fabio Spadoni - con la speranza che Foligno riesca nell’impresa di fermare Firenze, per poterci restituire la vetta della classifica»Menarini Volpi Rosse - Polisportiva Disabili Foligno Santa Lucia Roma BASD Fly Sport Molise - Boys L’ultima LunaASD Disabili Don Orione - ASD Crazy Ghost BattipagliaMenarini Volpi Rosse 20NPIC Rieti 20Boy’s L’ultima Luna 16Polisportiva Disabili Foligno 14ASD Disabili Don Orione 12ASD Crazy Ghost Battipaglia 6ASD Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 2