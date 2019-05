© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Appuntamento all’Auditorium Varrone di Rieti domani, 14 maggio 2019, alle 10.30 per la giornata conclusiva del progetto “Rialziamoci insieme…con le ruote al vento”. L’evento si aprirà alle 10.30 con la presentazione del progetto da parte del presidente della Npic Rieti, Roberto Scagnoli.Il progetto è stato promosso nelle scuole dalla Npic Rieti con uno dei suoi responsabili, Alessandra Gunnella, che hacercato di avvicinare gli studenti alla consapevolezza che esiste un posto per tutti ed ognuno ha delle potenzialità che devono essere scoperte e valorizzate.I ragazzi della Npic hanno, inoltre, cercato di sensibilizzare gli studenti alla disabilità con “un’ora per diversamente abili” ed a fare prevenzione contro gli incidenti moto-automobilistici.Alle 11 ci sarà la presentazione degli elaborati presentati dagli studenti al termine degli incontri effettuati durante l’anno e verranno proclamati i vincitori. Al termine dell’incontro, prima dei saluti finali, ci saranno gli interventi delle autorità presenti alla manifestazione.