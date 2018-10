© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiama Autunno Bandiere arancioni, ed è una iniziativa del Touring Club, nella quale oltre cento borghi italiani che hanno aderito all’iniziativa domenica prossima aspettano visitatori con svariati programmi che vanno dalle visite guidate ai mercatini artigiani fino ai laboratori per ragazzi. Tra i cento borghi ce ne sono 4 nel Lazio ed uno in provincia di Rieti: Casperia.La Bandiera arancione che viene assegnata dal Touring Club Italiano ai paesi dell’entroterra della Penisola in base alle caratteristiche turistico ambientali dei vari borghi, equivale alle Bandiere blu delle località costiere. In provincia di Rieti anche Leonessa e Labro sono paesi Bandiera arancione.Domenica l’intero borgo di Casperia, un concentrato di vicoli suggestivi, di pezzi di storia sparsi tra le case in pietra e le piazze improvvise, di ricordi medievali e tradizioni popolari.Nel programma della giornata di domenica a Casperia, Mostra mercato al Borgo - arte e artigianato. Ci saranno poi l’apertura straordinaria di Palazzo Forani del XVI secolo, la visita al giardino con albero monumentale, e la visita alla Chiesa SS Annunziata, ai giardini del convento di Montefiolo con vista favolosa, mostra nella sala comunale dell'archivio storico di Casperia. In Piazza Umberto I, infine, mostra mercato di prodotti artigianali.