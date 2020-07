Rieti, contest Visit Lazio dei paesi bandiera arancione: in lizza Casperia, Labro e Leonessa

RIETI - E’ partito il nuovo contest di VisitLazio La Bandiera che amo. In gara nel Lazio anche i paesi Bandiera arancione del Reatino: Casperia (si vota da domani), Labro e Leonessa.

Il contest

Dopo il successo de Il Borgo più bello d’Italia nel Lazio, Visit Lazio lancia un nuovo contest sulla propria pagina Facebook: una simpatica iniziativa per dare visibilità e promuovere le bellezze regionali e in questo caso i borghi che hanno ricevuto le bandiere blu (il riconoscimento conferito dalla FEE alle “località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto) e arancioni (il riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano).

La sfida

La Bandiera che Amo è una sfida all’ultimo click con gare di qualificazione a tre.

Le prime sfide si sono già consumate con Leonessa che ha passato il turno avendo avuto la meglio su Sermoneta e Bolsena.

Non ce l’ha fatta Labro arrivata seconda davanti a Latina nel suo raggruppamento, ma battuta di un soffio solo da Bomarzo.

Da domani tocca a Casperia che dovrà vedersela con Sabaudia e Collepardo.

Sulla pagina Facebook del portale turistico della Regione Lazio, @visitlazio, è in corso il gioco con la sfida che vede la partecipazione delle Bandiere Blu e alle Bandiere Arancioni che si scontreranno per determinare la "Bandiera che amo... nel Lazio".

Come si vota

Gli “scontri” sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/visitlazio/) si concluderanno allo scadere delle 48 ore dal via, con la proclamazione del vincitore, ovvero il luogo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le sfide saranno sempre a tre e ogni utente Facebook potrà esprimere la propria preferenza attraverso le icone “pollice su”, “cuore” e “wow” abbinate ai borghi partecipanti. Solo la finalissima avrà una durata superiore (72 ore) per determinare il borgo vincitore del contest. Non ci sono premi di alcun genere ma solo la gioia di vedere il proprio luogo di origine, di residenza o di ricordi ed esperienze, in cima alla classifica. Alla fine per noi vincono tutti e soprattutto il Lazio, la nostra meravigliosa regione.

Il sondaggio che coinvolge Casperia si svolge da domani 15 luglio dalle ore 12 e andrà avanti per 48 ore a colpi di click. Il contest offre la possibilità e un contributo alla conoscenza e alla promozione del ricco e interessante patrimonio di storia, cultura, ed enogastronomia della regione, soprattutto in questo momento.

Per votare è possibile cliccare sul link https://www.facebook.com/visitlazio, o navigare direttamente sulla pagina social del portale Visit Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA