Mercoledì 10 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Autovelox avanti un altro. Aumenta il numero delle “macchinette” sulle strade reatine, con la Provincia che riaccende l’impianto sulla Salaria al bivio di Montenero e Casaprota, al chilometro 62. La ripresa dell’operatività è stata fissata al 15 gennaio e riguarderà la corsia verso Roma. La notizia è arrivata direttamente dall’Ente, che ieri ha inviato una nota stampa per informare della novità che riguarderà gli automobilisti che viaggiano verso Roma. Si tratta del terzo autovelox attivo in un tratto di meno di 10 chilometri di Salaria, ma anche il terzo a ridosso del territorio comunale di Rieti, considerando i due sulla Rieti-Terni.

Accensione alternata. La riattivazione dell’autovelox è stata stabilita dalla Provincia e l’atto è stato protocollato ieri. Nel comunicato l’Ente specifica che “il limite di velocità su quel tratto è di 70 chilometri orari e la postazione è adeguatamente segnalata all’utenza agli utenti con due preavvisi verticali fissi di controllo elettronico della velocità».

L’installazione di quell’autovelox risale a oltre 10 anni fa, quando fu posizionato insieme ad un’altra macchinetta sempre di proprietà della Provincia, piazzata però nel tratto di Salaria oltre Antrodoco. L’autovelox in fase di riattivazione fu anche oggetto di un atto vandalico, quando il palo di sostegno della telecamera fu letteralmente tagliato e portato via da ignoti. Nello stesso comunicato viene spiegato che l’autovelox non sarà sempre attivo, ma sarà operativo in alternanza agli altri autovelox attivi sulla tratta in direzione Roma. Un dettaglio che suona alquanto misterioso, per diversi motivi: innanzitutto non è spiegato come sarà possibile sapere se e quando l’autovelox è operativo. Ma c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare: non ci sono altri autovelox fissi sulla Salaria in direzione Roma, quindi non è chiaro a quali altri apparati si faccia riferimento.

Le altre macchinette. Le altre macchinette sono piazzate in direzione Rieti. Le due già operative sono quella appena fuori la frazione di Osteria Nuova, nel Comune di Poggio Moiano in un punto dove il limite scende a 60 chilometri orari e quella nel tratto curvilineo in salita dopo il bivio per Poggio San Lorenzo, gestita dal Comune di Torricella in un punto dove il limite è a 70 chilometri orari. Proprio quest’ultima è stata a lungo oggetto di polemiche da parte degli automobilisti per vari motivi, uno dei quali riguarda proprio la questione dell’accensione alternata: quando il Comune di Torricella comunicò l’entrata in esercizio dell’autovelox, specificò che questo avrebbe funzionato in alternanza a quello di Osteria Nuova.

Nessuno però ha mai dato notizia del calendario di accensione dei due apparati. A quali macchinette fa quindi riferimento la Provincia? Non ce ne sono altre e, passando nel territorio comunale del capoluogo, si trovano solo le due sulla Rieti-Terni: una è quella in direzione Umbria, poco prima della rampa di svolta per Roma in un tratto in cui il limite è abbassato a 70 chilometri orari e in cui è comparso anche un cartello di 50 chilometri orari in considerazione della presenza di lavori in corso. L’altro autovelox è quello nella “bretella” che collega la superstrada a Villa Reatina, installato poco più di un anno fa a ridosso della rotatoria sulla Salaria per L’Aquila. Le comunicazioni sono quindi poco chiare e la speranza, adesso, è che con questa riattivazione voluta dalla Provincia non arrivi un nuovo strumento per far cassa, ma aumenti realmente la sicurezza su una strada teatro sempre più spesso di incidenti gravi.