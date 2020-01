RIETI - Notte movimentata in provincia di Rieti. I carabinieri sono intervenuti nella notte nell’inseguimento di un potente Suv che non si è fermato a un posto di blocco. Subito i militari si sono messi nella scia dei veicolo - poi risultato rubato - che ha terminato la sua folle corsa contro un albero. I malviventi - non si conosce al momento il numero - sono riusciti a dileguarsi. E' caccia ai ladri.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 22 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA