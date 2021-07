Napoli, furto dello stereo da un'auto già rubata lo scorso aprile: due arresti

Martedì 13 Luglio 2021, 14:16

Stereo rubato da un'auto già rubata. Sono stati sopresi ieri sera con la refurtiva dai Carabinieri di Secondigliano a Napoli un 51enne e un 46enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine e arrestati per furto aggravato.

Cagliari, Gabriele muore a 20 anni durante un'immersione, gli amici non lo hanno più visto risalire: ipotesi malore

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, algerino specializzato in furti durante la finale... LECCO Bus in fiamme in galleria: autista rischia la vita e salva 25... CAGLIARI Cagliari, Gabriele muore a 20 anni durante un'immersione,... ITALIA G20 a Venezia, le immagini della protesta

Sono finiti in manette Antonio Musella e Fulvio Castaldo. I due sono stati fermati nella tarda serata di ieri in via del Cassano, nel quartiere napoletano di Secondigliano, subito dopo aver rubato da un'auto parcheggiata il frontalino dello stereo. Poco dopo la scoperta dei militari: l'auto infatti risultava rubata a Arzano lo scorso 26 aprile e mai ritrovata.

Inaugurata stele per il carabiniere Mario Cerciello Rega alla presenza della madre e della moglie (Foto Gabrielli/Ag.Toiati)

L'automobile è stata quindi posta sotto sequestro e affidata ad un deposito giudiziario mentre i due uomini si trovano al momento ai domiciliari, in attesa di essere giudicati per direttissima.

Bus in fiamme in galleria: autista rischia la vita e salva 25 bambini a Lecco