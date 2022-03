Roma, il furto ignobile: rubata l'auto della bimba disabile. Il web lancia una raccolta fondi

Cinque minuti. Il tempo necessario a percorrere la rampa per disabili con due gemelli di poco meno di cinque anni. Tanto è bastato perché Alessia Tilesi non ritrovasse più la sua auto, una Toyota Yaris nera, targata DZ 525 RJ, parcheggiata sul posto disabili davanti alla scuola delle figlie. Non un auto qualsiasi, ma quella che le consentiva di accompagnare la sua piccola Artemisia affetta dalla sindrome di Rett (una malattia neurologica dello sviluppo) alle terapie necessarie.

Dopo più di 10 giorni, diversi appelli lanciati sui social, della macchina e di tutto quello c’era dentro - seggiolino per disabili, contrassegno invalidi, borsa e documenti - non c’è ancora traccia. Il furto, denunciato al commissariato di Polizia Appio Nuovo, è avvenuto davanti all’istituto Cagliero di Largo Volumnia: «Per ora ci spostiamo con l’auto di un’amica. Mia figlia fa terapia 5 volte a settimana. Abbiamo fatto un appello per ritrovare la nostra auto o per comprarne una usata che abbia lo spazio dietro per la sedia a rotelle». Su Go fund è stata lanciata una raccolta fondi (che ha raggiunto al momento 3.500 euro). «Più di 100 persone hanno donato - racconta Alessia - l’idea di sapere che ci sono così tante brave persone in giro è una cosa straordinaria».

