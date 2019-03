Si ribaltano a bordo di un'auto rubata e prendono altre due macchine: 5 feriti, 3 gravi

A bordo di un'auto rubata si ribaltano e vanno a colpire altri due veicoli. Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ieri alle 15 circa in via di Vermicino all'altezza del civico 103 ha coinvolto in tutto tre automobili: una Volkswagen Golf, una Chevrolet Matiz e una Volkswagen Polo.Alcuni testimoni avrebbero visto la Golf ribaltarsi durante un sorpasso azzardato. Nell'incidente la Golf ha urtato la Polo e si è scontrata con la Matiz. A bordo della Golf, risultata rubata, c'erano due uomini: uno è stato trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, l'altro si trova in prognosi riservata all'Umberto I. Ferite anche le tre persone che si trovavano sulla Matiz: una è ricoverata in prognosi riservata al policlinico di Tor Vergata mentre le altre due sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Frascati. Illeso il ragazzo al volante della Polo. Sul posto è intervenuto il gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale.