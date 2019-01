© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolto questa mattina allo stadio Guidobaldi il primo appuntamento studentesco della stagione 2019, ovvero al finale provinciale degli studenteschi di cross (Foto Maurizio De Marco). Nonostante il meteo avesse previsto gelo e neve c'è da sottolineare la grande partecipazione delle scuole di Rieti e provincia (quasi 900 studenti arrivati al traguardo) premiate in conclusione di giornata anche da un timido sole.Sono otto i nuovi Campioni provinciali.Per quanto riguarda la categoria Ragazze (2007) vince Benedetta Carucci (Sisti) davanti alla compagna di allenamento Chiara De Santis, mentre tra i pari età al maschile c'è Alexander Mangianti di Magliano che ha la meglio di Dominique Mulumba nel percorso di 1000 metri.Tra le Cadette c'è da segnalare l'assolo di Benedetta Zanotti (Ricci, 2005)) davanti a Veronica Vicari (2006). In campo maschile Ernest Mulumba (Sisti, 2005) supera in volata il più giovane Leonardo Fagiolo (2006).Martina D'Angeli (Pedagogico) vince il titolo tra le Allieve e permette alla sua scuola di aggiudicarsi il titolo, seconda la mirtense Sara Ranucci. Tommaso Toppi (Rocci), già Campione regionale a Capannelle pochi giorni fa, si impone senza problemi nella gara maschile, dietro di lui c'è Dawit Albano.La gara Junior, meno numerosa, ha premiato Marco Ranucci (Pedagogico) davanti a Kevin Paone, mentre tra le donne Valeria Ridolfi taglia per prima il traguardo davanti a Alice Ambrosi.Nella classifica per scuole spicca il Liceo Scientifico Rocci con 3 vittorie su 4 (Allievi, Junior, Junior). Doppietta della Sisti che si aggiudica Ragazze e Cadetti, un titolo a testa per Ricci (Cadette) e Poggio Mirteto (Ragazzi).Appuntamento al 15 febbraio con le finali regionali a Capannelle.