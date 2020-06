RIETI - Prosegue la programmazione della Giunta del Comune di Rieti finalizzata al recupero delle numerose strade della Città e delle frazioni che necessitavano da anni di manutenzione. Dopo la zona di Via della Verdura, nei giorni scorsi è stato portato a termine anche l’intervento per la distesa di nuovo asfalto in Via Nuova. Altre ripavimentazioni verranno eseguite nelle prossime settimane.

