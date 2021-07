Aps, ecco i nuovi organi sociali: Turina confermato nel Cda, entrano Quercioli e Guidi

Lunedì 26 Luglio 2021, 21:43

RIETI - Si è riunita l’Assemblea dei soci di Acqua Pubblica Sabina Spa che ha proceduto al rinnovo degli Organi sociali.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato di Controllo Analogo sono stati eletti all’unanimità dall’Assemblea.

I componenti del nuovo Cda di Aps sono Maurizio Turina (riconfermato), Paolo Quercioli e Daniela Guidi. Nella giornata di mercoledì il nuovo Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Il Collegio Sindacale è composto da Lanfranco Guidi (Presidente), Lia Francia e Giulia Grassi.

Al Comitato di Controllo Analogo i Sindaci Antonio Cicchetti, Luigi Taddei, Irene Urbani, Danilo D’Ignazi, Quirino Bonaventura, Giancarlo Micarelli e Domenico Di Bartolomeo.

«La votazione unanime da parte di tutti i soci è particolarmente significativa e ottimo auspicio per il futuro di Acqua Pubblica Sabina – dichiara il coordinatore di Ato3, Mariano Calisse – L’unanimità dimostra la volontà di tutti di sostenere Aps nel percorso, già avviato, di miglioramento del servizio idrico, di massicci investimenti sul territorio e di rafforzamento anche rispetto a qualche criticità emersa nella fase di nascita della Società. E’ una buona giornata per la Provincia di Rieti e per il territorio di Ato3».