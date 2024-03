Aps, approvato budget 2024: «Conti in ordine e progettualità future»

RIETI - Acqua Pubblica Sabina Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rieti (Ato3 Lazio Centrale), comunica che giovedi 14 marzo, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Acqua Pubblica Sabina Spa ha approvato il Budget 2024. Il Documento, oltre a fotografare una solida situazione complessiva dell’Azienda, traccia le linee guida per gli interventi strategici che saranno attuati nel medio termine.

Per il 2024 si stimano investimenti complessivi per 15,734Ml€, di cui 8,716Ml€ per interferenza, 3,018Ml€ per tariffa e 4,000Ml€ per Pnrr depurazione.

Nel corso dell’Assemblea si è trattato della realizzazione dei progetti legati al Pnrr, del raggiungimento di una parziale autonomia energetica, attraverso tecnologie moderne di approvvigionamento e dell’ottenimento delle risorse legate ai crediti vantati, da immettere in opere in favore dell’utenza.

«I conti di Aps sono in ordine - dichiara il presidente Maurizio Turina - con l’approvazione del Budget 2024 si porta avanti un corposo piano di investimenti e di crescita, tutto in favore degli utenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A questo riguardo, prosegue, voglio rendere il mio grazie sentito a tutti gli amministratori degli Enti di tutto il Territorio che con il loro impegno quotidiano dimostrano attenzione per la cittadinanza e massimo interesse per la cosa pubblica. Aps è una Società solida, che intende sempre più contribuire, attraverso progetti innovativi e tecnologicamente avanzati, allo sviluppo del bene comune; senza perdere mai di vista una trasparente e corretta gestione quotidiana».