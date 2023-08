Contigliano, carenza idrica estiva: il Comune sollecita Aps

RIETI - «Siamo finiti nel dimenticatoio di Aps». Un grido d’allarme che arriva da Contigliano, dove la mancanza di acqua è tornata a farsi sentire e a pesare nel pieno di un’estate rovente. A lanciarlo è l’assessore con delega ai Lavori pubblici, Enrico Stazi, che riporta all’attenzione un problema che flagella il paese da decenni. Il mese di agosto è stata una vera e propria agonia per i residenti e i numerosi villeggianti: alcune zone sono restate a secco, in altre arrivava pochissima acqua e, dai secondi piani in su, era impossibile anche fare una doccia. Con un lunghissimo post su facebook il Comune ha richiamato l’attenzione di Aps.

Le osservazioni. «Abbiamo inviato segnalazioni sulle carenze idriche dallo scorso giugno - afferma Stazi. - Il Comune di Contigliano è finito nel dimenticatoio di Aps. Bisogna intervenire per garantire i servizi per cui i cittadini pagano profumatamente». I problemi idrici di Contigliano sono noti da decenni, con alcune aree del territorio comunale che in passato hanno vissuto intere stagioni estive a secco. Questo nonostante in una parte del territorio il sottosuolo sia ricco di acqua, al punto che molte abitazioni hanno pozzi artesiani a pochi metri di profondità.

La causa della siccità estiva starebbe in una rete vecchia, presa in carico da Aps ormai 4 anni fa. L’azienda si era impegnata a intervenire e, a onor del vero, qualcosa è stato fatto, a partire dal raccordo con l’acquedotto di Rieti, ma anche l’adeguamento dell’infrastruttura in alcune frazioni come Montisola, Collebaccaro o San Filippo.

La richiesta. Il Comune su facebook denuncia che «sono evidenziate da tempo carenze irrisolte, anche se riguardanti ordinariamente poche unità abitative: mancanza d’acqua pressoché quotidiana». Le aree più colpite sono quelle a ridosso della sorgente Onnina, in via Colle e in via Terni, dove nei giorni scorsi si è dovuti ricorrere alla fornitura con autobotte. Da oltre 3 anni il Comune ha segnalato il problema con pec ripetute e, solo tra luglio e agosto, ne sono state inviate e protocollate ben 6. «Chiediamo - ricorda il Comune - interventi risolutivi e non più rinviabili». A Contigliano tutti si augurano che gli interventi arrivino in fretta e non che, come accade da anni, l’arrivo dell’autunno mandi in soffitta quei problemi che poi vengono “rispolverati” nella stagione estiva.