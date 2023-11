Aps, la bolletta cambia veste: «Semplice, leggibile, ecosostenibile»

RIETI - Acqua Pubblica Sabina prosegue nel percorso di evoluzione digitale e lancia la nuova bolletta.

La nuova bolletta, che debutterà progressivamente a partire dalla prossima fatturazione, sarà uno strumento più semplice e leggibile per l’utenza, grazie ad un nuovo layout, e più ecosostenibile per l’ambiente, grazie al notevole risparmio di carta dettato dalla riduzione della foliazione.

Unitamente alla nuova bolletta, l’utenza potrà scegliere di aderire ad una serie di vantaggi, anche economici.

Optando, infatti, per l’invio della bolletta web e contestualmente per la domiciliazione bancaria, l’utente otterrà uno sconto di 6 euro l’anno per ogni singola fornitura domestica, oltre a ricevere per intero l’importo del deposito cauzionale e a risparmiare le spese di commissione dei bollettini o dei bonifici bancari.

Con la scelta della bolletta web e della domiciliazione bancaria, inoltre, per l’utenza anche una serie di benefici indiretti: eviterà ritardi nei pagamenti e conseguenti costi di interessi di mora o azioni volte al recupero del credito, potrà verificare tempestivamente la congruità della fatturazione e risparmierà tempo e spostamenti necessari per pagare i bollettini.

La nuova bolletta APS prevede inoltre, il pagamento tramite il sistema PagoPA.

Acqua Pubblica Sabina invita, quindi, l’utenza ad aderire alle opportunità offerte dall’attivazione del servizio di bolletta mail e della contestuale domiciliazione bancaria, accedendo allo sportello web dal sito www.acquapubblicasabina.it o sull’App Aps disponibile per IoS e Android.

Si ricorda che, tramite i canali digitali di Aps, è possibile anche modificare dati anagrafici, attivare nuove forniture, nuovi allacci, volture, cessazioni, consultare il dettaglio della fornitura, l'estratto conto generale, estratto conto per fornitura, letture e consumi storici, curve dei consumi, copia della bolletta, stato avanzamento delle richieste.