Amatrice riparte con gli studenti, primo giorno di lezione all’Alberghiero

Lunedì 27 Settembre 2021, 16:49

RIETI - Primo giorno di lezione per l’Istituzione Formativa Alberghiera di Amatrice, il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, all’inaugurazione dell’anno scolastico per accogliere gli studenti ha commentato: «Dopo un grande lavoro sono state garantite le lezioni del quarto anno proprio nel comune di Amatrice, ora è attivo anche il convitto che permetterà ai ragazzi di studiare e alloggiare sul territorio. Si tratta di una trentina di studenti che soggiorneranno in due distinti alberghi, vivranno e studieranno nelle attività del posto e avranno una formazione puntata al lavoro nel campo della ristorazione e della ricettività. Ho voluto esserci al loro primo giorno di scuola perché questi ragazzi sono il futuro e come tali rappresentano un messaggio di ripartenza per Amatrice. Auguro un buon anno a tutti».