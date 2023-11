Il "Celletti" di Formia in Lituania alla Conferenza annuale dei migliori Istituti Alberghieri d'Europa

Il team dell'istituto alberghiero Angelo Celletti di Formia è tornato da Vilnius, capitale della Lituania, dove ha partecipato alla 36^ edizione della conferenza annuale AEHT. Un evento che ha raccolto svariate comunioni di idee tra gli alunni provenienti dai più grandi istituti alberghieri d'Europa.

Durante le cinque giornate in programma, i gruppi di lavoro si sono esercitati in attività di laboratorio, con inserimento di visite guidate per conoscere meglio il territorio. La "squadra" formiana era capitanata dai professori Pasquale Conte e Raffaella Ciccolella.

Per un confronto di crescita Asia Mesolella, della classe 5N, ha preso parte alla competizione "Tourist Destination" insiema alle coetanee Marija, croata, e a Melina, belga: il trio ha ideato e presentato un pacchetto turistico multiculturale di Vilnius.

Samantha Marie Gulbranson, della 5 L, ha invece partecipato alla "Pastry competion" con la ragazza olandese Linda, della scuola Albeda, vicino Rotterdam.

Hanno elaborato un dolce composto da un bignè farcito con una crema pasticcera alla cannella con un cuore di purea e brunoise di pera, decorato con crema chantilly aromatizzata al cardamomo.

A completare il dolce un biscotto al cioccolato a forma di fiore e un altro piccolo bignè farcito con la purea di pera. Un confronto che ha registato la presenza di 800 partecipanti (391 presenti alle gare) con più di 20 paesi provenienti da tutto il continente.

Archiviata questa edizione gli organizzatori pensano già alla prossima, mentre gli alunni dell'Alberghiero sono rientrati a casa forti di un bagaglio d'esperienza internazionale utile al loro percorso formativo.

Il "Celletti" di Formia si conferma ancora una volta di essere una scuola professionale di ampie vedute, che opera in favore della crescita degli alunni, per un futuro costruito sulle conoscenze e sul saper fare, senza confini.