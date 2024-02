Istituti superiori, a Spoleto il più gettonato è lo Scientifico

SPOLETO Tutti pazzi per il Liceo Scientifico, mentre tra gli Istituti tecnici il più gettonato è quello economico. Dati alla mano, Spoleto non si discosta dal trend nazionale e regionale e conferma un elevato indice di gradimento per i Licei, seguiti dagli istituti tecnici e professionali. Lo scarto è minimo, con distanze che potrebbero ridursi ulteriormente ad anno scolastico iniziato. Sono 370 gli studenti che alla scadenza del 10 febbraio hanno scelto gli Istituti di Istruzione Superiore di Spoleto, mentre oscilla tra il 5 e il 10 per cento il dato dei ragazzi delle scuole medie cittadine che hanno scelto di proseguire gli studi a Foligno. Altri 11, provenienti anche dalla Valnerina, hanno optato per l’Itas (Agrario) di Sant’Anatolia di Narco.

ORIENTAMENTO

Gli studenti delle terze medie del territorio che nelle ultime settimane hanno dovuto scegliere il proprio percorso di orientamento sono quasi 400. Dall’IC Spoleto 1, che comprende la Dante Alighieri (compresa la sede di San Giovanni di Baiano) e la scuola media di Campello usciranno all’incirca 148 ragazzi. Dall’IC Spoleto 2 (Pianciani, Manzoni e San Giacomo), invece, 204. A questi vanno aggiunti i 35 della scuola media «Parini» di Castel Ritaldi.

Stando ai numeri, gli studenti di Campello sono più proiettati verso Foligno: dei 32 ragazzi che frequentano la terza media, soltanto 12 hanno infatti scelto l’offerta formativa proposta dalla città del Festival. Diverso il discorso per Castel Ritaldi, dove 22 studenti su 36 hanno preferito le scuole di Spoleto. Degli altri, 11 si sono iscritti a Foligno, uno a Todi e almeno un altro fuori regione. A Giano, invece, sono una minima parte di studenti è proiettata su Spoleto. Dei 204 in uscita dal Istituto comprensivo Spoleto2, diretto dal professor Andrea Proietti, circa 10 andranno a Foligno, mentre 1/2 a Terni, al Liceo Musicale.

Dei 116 della Dante Alighieri (sede centrale e San Giovanni di Baiano), invece, sono 11 i ragazzi che hanno scelto le scuole della città della Quintana, dove confermano di avere grande appeal lo Scientifico Sportivo, il Cambridge e il Linguistico.

LE ISCRIZIONI

Il Polo Liceale «Sansi-Leonardi-Volta», guidato dal dirigente scolastico Mauro Pescetelli, incassa complessivamente 171 nuovi iscritti. Di questi ben 77 hanno optato per lo Scientifico, che ha due indirizzi: tradizionale (37 iscritti), Scienze applicate (40 iscritti). Tiene anche il Liceo di Scienze Umane, con 47 ingressi previsti a settembre, mentre l’Artistico potrà contare su 23 nuovi studenti. Quindici, invece, gli iscritti al Linguistico di Spoleto, 9 al Classico. Allo «Spagna-Campani», guidato dalla dirigente scolastica Rita Scagliola, sono in arrivo 149 nuovi studenti. La parte del leone la fa l’Istituto tecnico economico (ex Ragioneria) con 68 nuove leve: di queste, 40 hanno scelto il percorso tradizionale, 28 l’indirizzo sportivo. Bene anche l’Itis, con 59 iscritti, così distribuiti nei vari indirizzi: Elettronica ed elettrotecnica (19), Informatica 16, Meccanica (15), Chimica (9). L’Ipsia è invece stato scelto da 22 ragazzi, di cui 12 per la sezione Moda e 10 per manutenzione e assistenza tecnica. Completa il quadro degli istituti superiori cittadini l’Alberghiero De Carolis, diretto dalla professoressa Roberta Galassi, con 50 iscritti ai nastri di partenza. Tra le scuole scelte nelle immediate vicinanze dagli studenti spoletini c’è anche l’Itas (Agrario) di Sant’Anatolia, che conta 11 nuovi iscritti.