“Guadagnare Salute con la Lilt”, consegnata targa di riconoscimento al “Costaggini”

RIETI - Nel quadro del programma “Guadagnare Salute con la Lilt” concordato tra Miur e Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) l’Associazione di Rieti Odv ha consegnato una seconda targa di riconoscimento alle scuole che hanno aderito al Progetto.

Nella sede dell’Ipssao Ranieri Antonelli Costaggini una delegazione della Lilt composta dal presidente dott. Enrico Zepponi, dal vice presidente cav. Flavio Fosso, dalla referente del progetto prof.ssa Antonietta Tiberi Vipraio ha affidato al vice preside prof. Camillo Pietrolucci e al prof. Daniele Cardellini la targa di apprezzamento per l’attività svolta in piena collaborazione per la diffusione del concetto di “prevenzione” anima del progetto “Guadagnare Salute”.

«Ci siamo impegnati – ha detto il prof.

Cardellini – perché i nostri allievi sappiano riconoscere i rischi cui possono andare incontro e che sono bene evidenziati nel progetto. La collaborazione con la Lilt sono certo che potrà continuare anche nel futuro».

«Grazie al progetto promosso dalla Lilt Nazionale e al suo presidente Schittulli abbiamo consegnato ben volentieri la targa di riconoscimento a questo Istituto – ha detto la prof.ssa Antonietta Tiberi Vipraio – che da anni collabora pienamente con noi dell’Associazione di Rieti avendo apprezzato gli scopi del “Guadagnare salute con la Lilt».