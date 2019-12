RIETI - Assoluzione, nel processo con rito abbreviato, per Maurizio Peron. Il processo è quello "Piazza Sagnotti I", per il crollo della palazzina ex Ina-Casa nel terremoto del 24 agosto 2016.

Il processo ordinario partirà a febbraio per gli altri 6 imputati, tra cui l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 19 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA