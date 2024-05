Martedì 14 Maggio 2024, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:45

RIETI - II 45 Comuni chiamati a rinnovare i consigli comunali ed eleggere i nuovi primi cittadini per il prossimo quinquennio hanno presentato le loro liste con le candidature degli aspiranti sindaco e l’esercito di aspiranti consiglieri in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno quando, oltre alle Europee, si rinnoveranno molte compagini amministrative. Saranno tante le sfide incerte che caratterizzeranno la prossima tornata elettorale.

E spulciando le candidature emergono tante curiosità. La prima riguarda il nuovo scenario che per alcuni Comuni si era aperto all’indomani della modifica della norma sul vincolo dei mandati consecutivi dei sindaci. Dopo che il Governo ha dato il via libera per il terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni tra i 5 mila e i 15 mila abitanti e tolto i vincoli per i Comuni sotto i 5 mila abitanti a Poggio Mirteto (6 mila e 200 abitanti) Giancarlo Micarelli tenterà la rielezione per la terza volta consecutiva. Se ci riuscisse sarebbe peraltro un record perché nella storia recente del paese mirtense mai nessuno vi era riuscito. Per far sì che questo avvenga dovrà però battere un cliente scomodo come Andrea Arcieri, ex vicesindaco nella giunta Rinaldi che non intende certo concedergli questo privilegio.



Nei comuni sotto i 5 mila abitanti dove non c’è più vincolo di mandato tenteranno di essere rieletti per il quarto mandato consecutivo Gaetano Micaloni a Petrella Salto ma dovrà prima vedersela con lo sfidante Angelo Lalli, e Franco Gilardi a Stimigliano il quale avrà solo lo scoglio dei due quorum da superare: il primo è il 40 per cento dei votanti che dovrà recarsi alle urne e l’altro ottenere non meno del 50 per cento dei voti validi. Sindaci che tentano il terzo mandato nei comuni sotto i 5 mila abitanti ce ne sono invece diversi. Ci sono poi i Comuni con un sola lista: oltre Stimigliano c’è Roccantica, Concerviano, Mompeo, Toffia. In alcuni Comuni sfide dal sapore antico come Configni dove a contendere la poltrona di primo cittadino al sindaco uscente Luciano Leonardi torna un ex sindaco (non dell’ultimo quinquennio) come Angeloandrea Angelici, lo stesso capita a Tarano dove all’uscente Miranda Glandarelli si oppone Ruggero Carletti, sindaco negli anni ’90, a Collevecchio avversario dell’uscente Federico Vittori sarà Paolo Mattei già sindaco dal 1985 al 1995, situazione molto simile a Vacone con l’uscente Marino Capanna che dovrà vedersela con Renato Romano Renzi sindaco del paese nei primi anni Duemila.



A proposito di ex primi cittadini a Casperia su due liste se ne candidano ben 4 equamente ripartite dal momento che il sindaco uscente Marco Cossu non si ricandida alla carica ma sarà in lista nella squadra guidata dal suo predecessore Stefano Petrocchi mentre dall’altra parte troverà la squadra col candidato sindaco Giancarlo Sileri che annovera tra le sua fila anche Gastone Bianchetti in passato entrambi sindaci di Casperia. In lizza candidati già sindaci in passato, ma non nell’ultimo quinquennio, a Labro e Longone, in quest’ultimo Comune l’unico candidato sindaco di origini straniere Valerie Louis-Francois e potevano essere due se a Casperia come aveva dapprima annunciato per poi tornare sui suoi passi e confluire nella lista di Stefano Petrocchi, si fosse candidato sindaco Emmanuel Charles Gout. Ultima curiosità, dalla stessa Casperia a Poggio Catino, da Monte San Giovanni a Forano fino a Colli sul Velino, Frasso, Labro, Longone e Orvinio, Accumoli e Poggio Moiano sono 11 i Comuni nei quali il sindaco uscente non si ricandida alla carica di primo cittadino.