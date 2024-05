“I colori del Vangelo: immagini e musica della Quaresima 2024”, all'auditorium protagoniste le scuole

RIETI - La Chiesa di Rieti, in collaborazione con l'istituto Marconi Sacchetti-Sassetti e Valle del Velino, organizza "I colori del Vangelo: immagini e musica della Quaresima 2024" venerdì 17 maggio 2024 all’Auditorium Santa Scolastica in via M.T. Varrone alle 10. Il progetto, svoltosi nel periodo di quaresima, ha visto impegnati gli alunni delle classi 1C, 2C e 3C del plesso G.P. Cislaghi, le Classi 1D-2D-3D del plesso di Cantalice scuola secondaria di Primo Grado e dell' istituto comprensivo Valle del Velino, che durante il periodo liturgico della quaresima sono stati coinvolti in attività pittoriche e musicali, per accompagnare la lectio divina, diffusa quotidianamente con diversi mezzi digitali e social dalla Chiesa di Rieti.

I ragazzi, ispirati dalla lettura e riflessione del vangelo, hanno realizzato dei disegni che hanno accompagnato la lectio. Alcuni contributi sono stati impreziositi dalle registrazioni di brani eseguiti dai ragazzi del corso musicale della Sacchetti Sassetti e dell'istituto comprensivo Valle del Velino. L'incontro di venerdì è un modo ulteriore per condividere il lavoro svolto e per ringraziare i ragazzi che hanno collaborato all'iniziativa.