Martedì 14 Maggio 2024, 09:01

RIETI - Nell’aprile del 2017 a San Demetrio, comune dell’aquilano, c’era stato un grave infortunio sul lavoro. Ora, distanza di 7 anni, per il Tribunale dell’Aquila l’evento non è riferibile a negligenze dell’impresa edile ma ascribile a un’attività estemporanea degli operai.



Per questo motivo Roberto Ceccoli di 59 anni di Roma ma residente a Scoppito e Federico Aquilini di 44 anni di Rieti, residente a Borgorose, il primo legale rappresentante ditta edile “Costruzioni Iannini Srl”, il secondo quale tecnico di cantiere, (assistiti dagli avvocati Claudio Verini e Roberto Madama entrambi del Foro dell’Aquila) sono stati assolti dal reato di lesioni gravi, derivanti dalla caduta su un operaio di una rete elettrosaldata che si era sganciata dal carico, a sua volta assicurato da una gru a torre.



Nell’infortunio un operaio di 66 anni di Pizzoli, assistito dall’avvocato Antonio Valentini, aveva riportato lesioni personali gravi superiori ai 40 giorni. Sul cantiere in cui si era verificato l’infortunio sul lavoro, oltre al personale medico del 118, erano intervenuti gli ispettori della Asl che, dopo un attento sopralluogo, avevano ravvisato nei riguardi dei due imputati delle presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.



Il processo si è però concluso però in modo favorevole per Ceccoli e Aquilini. Gli avvocati, Verini e Madama hanno infatti dimostrato e successivamente convinto il Tribunale dell’Aquila come il documento che l’impresa edile redige in materia di sicurezza fosse del tutto idoneo e che fosse stata garantita la vigilanza in cantiere anche mediante la designazione di un preposto debitamente formato per lo svolgimento dell’incarico.

Di qui. come conseguenza la non colpa per parte impresa e dello stesso direttore tecnico in relazione alle presunte omissioni contestate.