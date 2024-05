Spagna, "riempiono" un lago con le bottiglie d'acqua per salvare le anatre: la protesta animalista

A Sabadell, in Spagna, un gruppo di residenti ha iniziato a riempire con bottiglie d'acqua un lago del parco cittadino per salvare le anatre che vi abitano. Questa azione simbolica mira a protestare contro lo svuotamento del lago avvenuto di recente, che è stato effettuato senza considerare la protezione della fauna locale. Sebbene il comune abbia trasferito i cigni in un luogo sicuro, le anatre sono stati lasciate nel lago vuoto, dovendo adattarsi a nuove condizioni di vita. Questa situazione ha già causato la morte di un'anatra e il ferimento di un'altra a seguito di un attacco di cane secondo quanto riporta "La Avanguardia" (Video radiosabadell)