Amatrice, cantiere non in regola sulle norme di sicurezza: una denuncia dei carabinieri del Nil

RIETI - Prosegue l’attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti su tutto il territorio della provincia.

In particolare, nei giorni scorsi, i Carabinieri del NIL, unitamente ai militari del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rieti e della Stazione di Amatrice, hanno eseguito, proprio in quest’ultimo Comune, una serie di controlli volti alla verifica del rispetto delle normative di settore per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che, in un cantiere per la ricostruzione post sisma di un edificio per civili abitazioni, i ponteggi utilizzati dal personale dell’impresa non erano allestiti a regola d’arte.

È stata, pertanto, denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti la titolare dell’impresa esecutrice.

Nell’occasione sono state elevate anche ammende per complessivi 1.474 euro. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.