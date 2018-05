RIETI - Il premio di laurea del Dafne in ricordo di Andrea Tomei, laureato in Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo, giovane vittima del terremoto di Amatrice è stato consegnato ieri, 24 maggio, a Giulia Luzziatelli.



Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (Dafne) dell’Università della Tuscia ha indetto un premio di Laurea magistrale per ricordare Andrea Tomei, laureato in Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo, vittima ad Amatrice degli eventi sismici dell’agosto 2016.



La proposta del premio in questione è giunta dal Club Alpino Italiano, Sezione di Amatrice, che ha devoluto dei fondi per premiare una tesi di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo (Classe LM-73) discussa nell’anno 2017: Andrea Tomei, socio Cai della sezione di Amatrice, si era laureato proprio in questo corso di studio.



I lavori della Commissione di valutazione sono conclusi e il premio Andrea Tomei per le lauree magistrali discusse nell’anno 2017 è stato assegnato a Giulia Luziatelli che ha presentato una tesi dal titolo “Caratterizzazione della necromassa delle foreste mediterranee di pianura: Castelporziano sito privilegiato di studio”. La cerimonia per la consegna del premio si è tenuta nell’Aula Carlo Perone Pacifico, in occasione della discussione delle Tesi di laurea magistrale in Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa del suolo del Dafne.



È intenzione del Cai di Amatrice continuare a sostenere questa iniziativa per ricordare Andrea Tomei, per contribuire con il Dafne a diffondere una cultura attenta all’ambiente, alla montagna e alle foreste e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità delle attività forestali.

