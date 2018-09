I CORSISTI

RIETI - Lunedì scorso 24 settembre il presidente del Aiac (associazione italiana allenatori calcio) Lazio Sergio Roticiani, e il presidente provinciale di Rieti Stefano Valentini hanno inaugurato il corso per l’abilitazione "Allenatore di giovani calciatori" Uefa grassroots C licenze. Il corso indetto dal settore tecnico della Figc e gestito dall’ AIAC sezione di Rieti si svolgerà presso il Coni e avrà una durata di sei settimane a settimane alterne per un totale di 131 ore. Insieme al presidente Stefano Valentini hanno collaborato al progetto anche i membri del consiglio Aiac di Rieti Alex Taribello, Francesco Spognardi, Fabio Gentili, Massimo Aluffi, Antonio Turchetti e Matteo Delle Fratte.«Vogliamo ringraziare il delegato del Coni di Rieti Luciano Pistolesi e il suo staff per la disponibilità – dichiara il presidente Stefano Valentini – oltre che la delegazione Figc di Rieti e le società sportive per il supporto».Luca Alessandrini, Milko Annarilli, Enrico Blasetti, Lorenzo Bruni, Giuliano Ciccarelli, Maurizio Di Battista, Roberto Gamberoni, Alessandro Iacobelli, Emiliano Lucentini, Manuel Madeddu, Mattia Marcheggiani, Simone Marchetti, Fabio Matteucci, Tommaso Morelli, Simone Ortenzi, Fabrizio Palma, Mattia Panfilo, Gerardo Petrillo, Luca Salvi, Stefano Salvini, Danilo Sciarra, Angelo Solimini, Paolo Urbanetti, Daniele Valenti, Alessio Vallocchia.