Vasti allagamenti nella Piana e nella Valle del Turano: saranno ridotti gli scarichi della diga del Turano

RIETI - Anche oggi, 11 febbraio, si è riunito in Prefettura, alle 9.00 e alle 18.00, in videoconferenza, il Centro Coordinamento Soccorsi, per monitorare la situazione relativa all'evento di piena in atto e coordinare i necessari interventi con le strutture operative interessate.

In tutta la Piana reatina e nella Valle del Turano si registrano estesi allagamenti, aggravati dalle intense precipitazioni odierne, e destinati ad aumentare nelle ore della notte e nella giornata di domani.

Nella riunione gli organi tecnici hanno prudenzialmente concordato di ridurre con gradualità gli scarichi della diga di Turano, per compensare a valle i maggiori effetti conseguenti alle intense precipitazioni.

Prosegue la capillare attività di monitoraggio delle squadre di volontari, opportunamente incrementate, lungo tutte le aste fluviali, principali e secondarie. Le forze in campo sono state valutate sufficienti a dare una risposta efficace alle situazioni critiche.

Il Ccs è stato aggiornato a domani mattina, alle ore 8.00, per rivalutare la situazione e rimodulare gli interventi.

Gli aggiornamenti delle 19 dal Comune di Rieti

Il Coc – Centro Operativo del Comune di Rieti prosegue nell’azione di monitoraggio delle aree maggiormente soggette agli allagamenti determinati dall’innalzamento del livello dei corsi d’acqua e negli interventi di rafforzamento degli argini.

Attualmente, e per le prossime ore, si alterneranno 10 squadre di volontari della Protezione civile.

Rinnoviamo l’invito ai cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di necessità al COC che risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285.

