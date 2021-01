Allagamenti, monitoraggio costante da parte del Coc: coordinati interventi di rafforzamento degli argini

RIETI – Sono proseguite per tutta la notte e nelle mattinata odierna le attività del COC – Centro Operativo del Comune di Rieti che coordina gli interventi delle numerose squadre di Protezione Civile all’opera nel territorio reatino per fronteggiare gli allagamenti determinati dall’esondazione del fiume Turano. Anche in relazione alle precipitazioni di queste ore, per tutte le ore notturne e anche adesso le varie squadre sono impegnate in un’intesa attività di monitoraggio dei livelli dell’acqua nelle varie zone interessate, sia attraverso postazioni fisse nei punti più sensibili, sia attraverso monitoraggio mobile.

In mattinata, inoltre, 8 squadre sono state impegnate nell’area di Via Velina per attività di rafforzamento dell’argine e posizionamento di sacchetti di sabbia mentre altri 3 equipaggi hanno condotto interventi di svuotamento dei piani inferiori di alcune abitazioni dall’acqua, come in via Pantane, con l’ausilio di una serie di idrovore.

Il Centro Operativo Comunale di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285

