Alcli, l'11 novembre commemorazione dei defunti, convegno e presentazione libro

RIETI - Torna l’11 novembre l’annuale appuntamento con la Commemorazione dei Defunti che si svolgerà nella sala conferenze della Casa di Accoglienza dell’Alcli. Una tradizione che si rinnova da oltre trent’anni a cui l'associazione tiene molto per condividere con la comunità, il valore della memoria e del rispetto per i defunti -Il destino dei volontari si è legato in modo indissolubile a quello di ogni persona cara che è stata assistita: ciascuno ha lasciato un segno profondo nelle nostre esistenze e, per loro e nel loro ricordo, ritroviamo la forza per continuare ad essere al fianco dei malati e delle loro famiglie – ha sottolineato la Presidente dell'Alcli, Santina Proietti.



La messa di Commemorazione che sarà officiata da Don Fabrizio Borrello, sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva Rtr, su Lcn del digitale terrestre ed inizierà alle ore 18 al termine del convegno per la Giornata Nazionale delle Cure Palliative organizzato in collaborazione con l’Hospice San Francesco e Asl di Rieti.

Subito dopo la celebrazione alle ore 19 verrà presentato il libro- testimonianza “ In Punta di Piedi” scritto da Paola Mariangeli volontaria Alcli ed Operatrice del Csv Lazio, giunto alla terza ristampa.



Il piccolo volume-autobiografico uscito nel 2005 parla di una famiglia travolta dal dolore della morte di un figlio e dell’amore e il sostegno incondizionato del volontariato puro nonché di un’esperienza unica vissuta dal piccolo Simone. Oggi il libro infatti torna ai lettori rivisitato e aggiornato con nuove testimonianze e parti inedite in particolare contiene il “ diario” che Paola Mariangeli scrive a suo figlio e lettere e pensieri di ragazzi e persone che hanno letto il libro o che hanno conosciuto Simone.