Rieti, rinviato a domenica 5 luglio causa temporali lo spettacolo a Largo San Giorgio

RIETI - Danno temporali per pomeriggio e sera le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare e lo spettacolo in programma stasera a Largo San Giorgio slitta a domenica. Vale il biglietto di ingresso già distribuito per il Concerto d’arie e duetti d’opera del Teatro Potlach: cambia solo il giorno, domenica 5 luglio alle ore 21,30. Slitta a domenica anche lo spettacolo pomeridiano previsto all’Alcim di Contigliano, quale omaggio ad uno dei centri più colpiti dal Covid: l’appuntamento è alle 17 nel giardino della casa di riposo. Nessuna variazione invece per lo spettacolo di sabato al cortile del condominio Ater di via Boschi, che diventa così la serata di apertura della rassegna estiva della Fondazione, con Il flauto di re Gilardin presentato da Raffaello Simeoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA