Rieti, Largo San Giorgio, ecco la distribuzione dei biglietti per lo spettacolo di venerdì

RIETI - Venerdì 10 luglio secondo appuntamento della rassegna estiva della Fondazione Varrone a Largo San Giorgio. Alle 21 va in scena Ars Amatoria, Sedurre con stile secondo Ovidio, di e con Paolo Giommarelli, accompagnato da Matteo Anelli al Contrabbasso. Attingendo al mito, Ovidio rappresenta l'amore inteso come un gioco spietato, non privo di sottile ironia, le cui regole rispondono soltanto all'astuzia e all'inganno. L'ingresso allo spettacolo è gratuito ma serve il biglietto d'ingresso, in distribuzione domani, mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 12, in via dei Crispolti 24. I posti a sedere sono opportunamente sanificati e distanziati.

