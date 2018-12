© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rende…z-vous. L’incontro… in programma per il Rieti è la delicata trasferta al "Marco Orlando" contro il Rende. I biancorossi di mister Francesco Modesto però non stanno vivendo un periodo brillante, reduci da un solo punto nelle ultime tre giornate (1-1 in trasferta contro la Cavese), con due sconfitte consecutive contro Casertana e Matera, l’ultima delle quali un pesante 3-1 in Basilicata.Secondo posto in classifica in condivisione con il Catanzaro in virtù dei 27 punti (con un punto di penalizzazione), fa comunque della squadra del patron Fabio Coscarella la lieta sorpresa del girone C, dietro solo alla Juve Stabia (a 8 lunghezze) che però sta disputando un campionato a parte.Con 23 gol all’attivo quello calabrese è il secondo miglior attacco del girone (insieme al Trapani), solo la Juve Stabia ha segnato di più (31 reti). Miglior bomber è Francesco Vivacqua con 5 marcatore, seguito dal nigeriano Theophilus Awua e Riccardo Rossini (3 a testa); 16 invece i gol incassati.Ancora out il forte attaccante Maikol Negro che, svincolatosi dal Pisa in estate, ha accettato la proposta del club nonostante fosse corteggiato da tanti club di C. Giocatore di talento il marocchino Mohamed Laaribi che finora ha segnato un solo gol.Il club calabrese quest’anno ha festeggiato i 50 anni di storia con la splendida iniziativa di beneficenza, indossando una maglia celebrativa contro la Vibonese, poi ritirata e messa all’asta, con il ricavato che è stato interamente devoluto all’Ail (associazione italiana contro le leucemie).Per trovare i precedenti bisogna tornare alla stagione 2005-2006 (serie C2 girone C), 13 anni fa insomma, il Rieti allenato da Sergio Pirozzi appena salito nel professionismo riuscì nell’impresa di salvarsi con una squadra ricostruita quasi da zero. All’andata (27 novembre 2005) finì 0-0 allo ‘Scopigno’; al ritorno (9 aprile 2006) il Rende si impose in casa 2-1. A fine anno i calabresi persero la finale playoff contro il Taranto per salire in serie C1, il Rieti ebbe la meglio nel doppio scontro playout contro il Latina e si salvò.Che sia di buon auspicio per gli amarantocelesti che sperano anche quest’anno nell’impresa salvezza.