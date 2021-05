Il reatino Christian D'Urso a un passo dalla serie A col Cittadella: ko il Monza di Balotelli, ora doppia sfida col Venezia

RIETI - Il Cittadella di Christian D'Urso contenderà la promozione in serie A al Venezia. A decretare tale verdetto sono stati i risultati maturati giovedì sera nelle due semifinali di ritorno, che hanno visto i lagunari pareggiare 1-1 allo stadio "Via del Mare" dopo l'1-0 in favore degli arancioneroverde maturato all'andata e il ko per 2-0 dei padovani sul campo del Monza (gol di Balotelli e D'Alessandro), al quale non riesce l'impresa di rimontare lo 0-3 dell'andata.

Di fatto per il centrocampista reatino, che giovedì è stato protagonista di un'ora di gara di altissimo livello, diventerà decisiva la doppia sfida in programma tra domenica 23 maggio (ore 21,15) a Lecce e giovedì 27 (ore 21,30) al "Tombolato" di Cittadella, per trovare finalmente quella stessa serie A solo "odorata" con la Roma di Rudy Garcia che spesso lo convocò sia in campionato, che in Champions League, nella stagione 2015/'16, che lo vide laurearsi campione d'Italia con la Primavera giallorossa allenati da Alberto De Rossi battendo in finale i pari età della Juventus.

