RIETI - Archiviato il V turno di Promozione per le due reatine, con il Basket Contigliano che domina in casa contro Orvieto 80-59, mentre al PalaItis tra Babadook e Città di Castello, passano gli umbri, 51-53.Il PalaGrezza di Contigliano si conferma inespugnabile in questo torneo, con i padroni di casa che tra le mure amiche ottengono il terzo successo consecutivo, che proietta gli uomini di Brunelli al quarto posto. Grande partenza per gli amaranto celesti, che prendono il largo nel punteggio già nel primo quarto, nella seconda frazione Orvieto migliora le percentuali al tiro, ma Contigliano costringe gli ospiti a rimanere sopra la doppia cifra di svantaggio. Nella ripresa i padroni continuano a produrre molto in attacco, 26 i punti nel terzo quarto, chiudendo virtualmente la partita. Negli ultimi 10 minuti, prova d'orgoglio per gli ospiti, il finale è 80-59.Successo fondamentale, anche in virtù delle assenze, infatti nella sfida di sabato coach Brunelli ha dovuto fare a meno di Livera, Giovannelli e Fusacchia. Il coach analizza così la vittoria nel dopo gara: «Abbiamo giocato con un quintetto nuovo dall'inizio, ottimo l'approccio, anche i cambi sono stati all'altezza. Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare, è chiaro non era una partita difficilissima, perchè Orvieto è una squadra giovanissima, che ha l'ambizione di far crescere e giocare i propri giocatori. Nonostante le assenze, abbiamo giocato per tutta la partita con la stessa intensità».: Brunelli, Di Filippo 10, Pontillo 11, Seri G. 2, Rossi 8, D'Angeli 6, Umena 5, Turani 9, Santoprete 18, Seri S. ne, Palmegiani 9, Tosti 2. All. Brunelli: Polceri 28, Scatolla 5, Lipparoni A. 9, Calderini 3, Babbalacchio, Bernardini 6, Antonini 8, Mecarelli, Bambini. All. Russo: 24-9, 16-17, 26-16, 14-17.Sfortunatissimi i gialloneri di coach Olivieri, che si arrendono soltanto alla sirena, contro Città di Castello vittoriosa al fotofinish 51-53. I reatini restano penultimi con un solo punto conquistato. Padroni di casa che partono bene infilando il primo break di serata, grazie a Pitoni, nel finale di primo quarto, gli umbri trovano il controparziale, i primi 10 minuti di gara si chiudono 9-16. Regna l'equilibrio nella secondo frazione, con Città di Castello che trova il più 12, ma i Babadook reagiscono e si portano sul meno due a fine primo tempo. Al rientro dall'intervallo molto meglio i padroni di casa, con Grillo e Pitoni che segnano a raffica, mentre Scappa trova la tripla del più sei, il terzo quarto si chiude 39-33. Nell'ultimo quarto, entrambe le formazioni trovano con regolarità le vie del canestro, con gli uomini di Olivieri che sembrano poterla spuntare, portandosi ad un minuto dalla fine sul più quattro. Proprio sul più bello che De Marco entra in area subendo un contatto dubbio, gli arbitri fanno proseguire e gli ospiti con Ortoloni trovano fallo e canestro. Finale reso ancora più teso nell'azione successiva, con i gialloneri che perdono palla, e Città di Castello sempre con Ortolani trova la tripla del sorpasso al 30'' dal termine, canestro dubbio, che viene convalidato, tra le proteste dei giocatori e del pubblico reatino. Per ribaltare le sorti del match rimangono solo 6'', coach Olivieri richiama i suoi in panchina per costruire l'ultimo attacco, ma il canestro del controsorpasso non arriva, termina così 51-53.: Castrucci 3; De Marco 4; Pitoni 20; Vio 2; Ciace N.E.; Aguzzi N.E.; Scappa 4; Santocchi; Grillo 15; Costantini 3.: Gritti 2; Ciaccarini; Catufi 8; Martinelli 7; Baldelli 5; Lazzarelli 3; Corbucci; Soldi; Ortolani 20; Esposito 8; Touray.: 9-16, 12-7, 18-10, 12-20Pallacanestro Perugia -Ternana Basket 49 - 68Pontevecchio Basket - Soriano Virus da disputareBabadook & Friends Cittaducale - Città di Castello Basket 51 - 53Nestor Basket Marsciano - Virtus Bastia 57 - 73Basket Contigliano - Orvieto Basket 80 - 59Basket Club Fratta - Umbertide Basket Leoni Altotevere 47 - 57Virtus Bastia 10Basket Leoni Altotevere 8Città di Castello Basket 6Basket Contigliano 6Pontevecchio Basket 6Basket Club Fratta Umbertide 6Soriano Virus 4Ternana Basket 4Nestor Basket Marsciano 4Orvieto Basket 2Babadook & Friends Cittaducale 1Pallacanestro Perugia 0