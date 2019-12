LA GARA

RIETI - Tra le mura del Leprignano di Capena, il Passo Corese (17 punti) crolla sotto i colpi del Certosa (9): termina 0-2. Passo falso dei bianconeri che vengono sconfitti dal fanalino di coda del girone. Pochi comunque i rinforzi in casa coresina: nelle ultime ore anche Francesco Donati, bianconero per un anno e mezzo, lascia il club per approdare al Nomentum. Tra gli assenti solo Varsalona.Il Passo Corese approccia male la partita. Il Certosa ne approfitta e al 15’ dopo un batti e ribatti in area di rigore, arriva un giocatore ospite che mette la sfera in rete dopo una parata di Somma. Coresini che nel primo tempo non riescono a reagire.Nella ripresa, i padroni di casa iniziano a essere pericolosi, alzano il baricentro ma non riescono a trovare il gol del pareggio. La gara, giocata con grande spirito agonistico, vede sei ammoniti del Certosa. A 15’ dal termine i romani colpiscono su una ripartenza e siglano lo 0-2 che chiude il match. Inutili gli assalti finali del Passo Corese che ci prova con Bernardi e Italiano.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Mi assumo tutte le responsabilità di queste ultime due figuracce. Siamo andati meglio quando abbiamo affrontato squadre di alta classifica mentre abbiamo sottovalutato formazioni che lottavano con il coltello fra i denti».