RIETI - Nel campionato di Prima categoria Passo Corese festeggia il ritorno in Promozione grazie alla vittoria sul campo dell’Alba Sant’Elia. Settebagni invece espugna Montasola e si conferma al secondo posto in classifica, rimane in terza posizione Scandriglia dopo la vittoria per 2-0 ai danni di Ginestra. L’Altetico San Basilio è al quarto posto dopo ave battuto di misura l’Altetico Roma. Vittoria casalinga del Poggio Nativo contro Poggio Mirteto, sconfitta casalinga per Capradosso contro Rebibbia. Rinviato per impraticabilità del campo il derby tra Selci e Poggio Mirteto, solo dopo il recupero si sapranno gli accoppiamenti per gli spareggi.



RISULTATI E MARCATORI, XV RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Passo Corese 1-3: Scardaoni (A) Mirt, Italiano, Gerli (P)

Atletico San Basilio-Atletico Roma 1-0

Montasola-Settebagni 0-1: Amicizia

Nomentum-Velinia non disputata per assenza degli ospiti

Poggio Nativo-Grotti 5-3: 3 Ciavattieri, D’Angeli, D’Annibale (P), Cicconetti, Tulisevi, Oddi (G)

Scandriglia-Ginestra 2-0: 2 Mevoli

Capradosso-Rebibbia 0-2

Selci-Poggio Mirteto sospesa al 5’ per impraticabilità del campo.



CLASSIFICA

Passo Corese 63

Settebagni 61

Scandriglia 60

Atletico San Basilio 58

Nomentum* 49

Atletico Roma 47

Poggio Nativo 46

Montasola, Rebibbia e Ginestra 43

Capradosso 38

Grotti 26

Selci* 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto* 23

Velinia* 18

* una gara in meno.



Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40



