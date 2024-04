Poggio Mirteto cerca conferme al Valletonda contro il quotato Riano di Benigni. Pieroncini: «Fare risultato»

RIETI - Il Poggio Mirteto dopo più di un mese torna a casa: alle 11 davanti al suo pubblico arriva il Riano. Il match di andata terminò 1-0 in favore del Riano.

Non proprio una partita facile per mister Federico Chini contro un Riano che in stagione ha dimostrato il suo valore posizionandosi sempre tra le prime della classe. I mirtensi arrivano dal poker firmato sul campo della Sanpolese ma la salvezza diretta è ancora lontana. Le motivazioni faranno la differenza.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pieroncini

«Sarà come sempre una partita difficile e complicata, contro un'ottima squadra allenata da un grande allenatore come Fabrizio Benigni che nel tempo ha dimostrato di essere un lusso per questa categoria. Noi non guardiamo più la classifica com'è giusto che sia viviamo alla giornata. Veniamo da tre trasferte positive coronate dalla bella vittoria a Vicovaro, è oltre un mese che non giochiamo al Valletonda quindi vogliamo provare a fare risultato, le motivazioni dovranno fare la differenza tra noi e loro: ribadisco, non meritiamo la posizione di classifica che abbiamo e vogliamo da qui alla fine della stagione dimostrarlo con i fatti sul campo».