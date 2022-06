Passo Corese, incendio in un terreno in via dei Cavalli: le fiamme hanno lambito le abitazioni

RIETI - Paura a via dei Cavalli, a Passo Corese, prima frazione di Fara Sabina. Nel primo pomeriggio le fiamme hanno divorato un grande appezzamento di terra, incenerendo colture e piante di ulivo e lambendo le abitazioni comprese nel tratto di strada che va dal civico 60 al 70. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso affidate ai vigili del fuoco di Rieti e Montelibretti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali che, insieme ai vigili, dovranno risalire alla natura del rogo nel quale sono stati bruciati cinque pali e due centraline della telefonia.