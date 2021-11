Passo Corese vince 2-0 il derby con la Bf Sport e dedica il successo a Valerio Ciceroni. Tabellino e commenti

RIETI - Il Passo Corese si prende i tre punti nel derby con la Bf Sport: al Leprignano termina 2-0 e vittoria dedicata allo storico capitano del SS Passo Corese Valerio Ciceroni, scomparso meno di un mese fa. I coresini restano attaccati alla prima della classe, la Romulea ora distante due punti (17). I sabini con il Futbol Montesacro e il Fiano Romano si spartiscono il secondo posto a 15 punti. La Bf Sport occupa il centro del girone e perde la scia delle prime posizioni.

Il primo tempo

Passo Corese quasi al completo, assente solo Barbetti. Per la BF Sport Ciaramelletti out per un dolore alla caviglia resta in panchina. Assente Severoni per motivi lavorativi e Floridi squalificato.

Gli ospiti gialloneri cercano di costruire il gioco dalle retrovie ma non ci riescono: il Passo Corese alza il baricentro e va subito vicino al gol con Proietti, Mocerino e Palma ma non inquadrando mai la porta. Il vantaggio arriva pochi minuiti più tardi: al 20’ Proietti salta l’estremo difensore avversario e deposita in rete. I coresini fanno meglio degli ospiti durante la prima frazione di gioco.

La ripresa

I primi minuti della ripresa è a tinta giallonere che va spesso vicino al gol del pareggio. Il gol non arriva e il Passo Corese ritrova il giusto equilibrio in campo. Il secondo tempo vede anche qualche cartellino di troppo: tra le fila della Bf Sport espulso Dionisi entrato da pochi minuti. Espulso anche tecnico Fabio Gentili. Nei minuti di recupero il neo entrato Simonetti deposita in rete per il 2-0.

Le dichiarazioni dei tecnici

Fabrizio Benigni, tecnico del Passo Corese: «Sono veramente molto contento, oltre che per il risultato, per la voglia e la reazione che hanno avuto i ragazzi dopo la sconfitta immeritata di mercoledì. Ho visto una squadra che aveva fame, voglia e molto concentrata. Il risultato è la logica conseguenza di questo. Sono molto contento, affrontavamo una squadra quadrata allenata da un mister molto esperto. Tutta la squadra vuole dedicare la vittoria all’ex capitano coresino Valerio Ciceroni».

Fabio Gentili, tecnico Bf Sport: «Quando sprechi molto davanti al portiere, alla fine è giusto che perdi. È stato premiato l’atteggiamento del Passo Corese che nel primo tempo è stato più grintoso di noi. Abbiamo creato senza finalizzare, dobbiamo continuare a lavorare».

Il tabellino

Passo Corese: Somma, Scancella, Mechelli, Palma, Manna, Pecorari, Ubertini (30’ st Varsalona), Filippi, Mocerino (42’ st Sinibaldi), Proietti (48’ st Simonetti), Italiano (37’ st Bernardi). A disp. Vittori, Parrella, Graf, D’Ippolito, Di Ienno. All. Fabrizio Benigni

Bf Sport: Pezzotti, Morelli (45’ st De Santis), Casciani, Salvi, Grillo, Amoroso (1’ st Cardini), Poddesu, Grifoni, Pangallozzi, Cavallari (41’ st Dionisi), Sestili (24’ st Brentegani). A disp. Colazo, Ciaramelletti. All. Fabio Gentili

Arbitro: Di Biasio di Formia (Di Curzio e Caputo)

Reti: 20’ pt Proietti, 45’+5’ st Simonetti

Note. Espulsi Francesco Dionisi e il tecnico Fabio Gentili per somma di ammonizioni; ammoniti: Manna, Mechelli, Pecorari (P), Grifoni, Amoroso, Cavallari (B); recupero: 0’ pt-6’ st